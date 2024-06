Langenfeld Schwammstadt SPD fordert Rettungsplan fürs Grundwasser

Es ist eine vermeintlich widersprüchliche Situation: Spätestens seit dem Starkregenereignis 2021 werden die vielen Bäche, die Langenfeld durchfließen, als Gefahr betrachtet, die mit vielerlei Maßnahmen eingedämmt werden muss. Gleichzeitig sinkt infolge sinkender Niederschlagsmengen der Grundwasserspiegel in Langenfeld, während die Spitzentagesverbräuche in Hitzeperioden zunehmen. „Wir sehen sehr großen Handlungsbedarf. Das im April vorgestellte Wasserversorgungskonzept ist nicht ausreichend, deshalb haben wir es abgelehnt“, erklärt Mark Schimmelpfennig (SPD). „Wir wollen klare Maßnahmen, um dem Problem entgegen zu wirken.“ Seine Fraktion hat daher in der jüngsten Umweltausschusssitzung einen Antrag zum Schutz der Langenfelder Trinkwasserreserven gestellt.