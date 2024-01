Langenfeld Prismaschule: Sieben Züge sind „pädagogischer Wahnsinn“

Die Stadt Langenfeld braucht dringend weitere räumliche Kapazitäten an den weiterführenden Schulen, um auch künftig jedem Langenfelder Schüler einen Platz anbieten zu können. Dafür sucht sie nach Möglichkeiten. Man könnte etwa den Standort der Prismaschule erweitern, indem man etwa die Gebäude am Hauptstandort mit erheblichem statischen Aufwand aufstockte oder die 70 bis 80 Jahre alten, und damit abgeschriebenen Gebäudeteile der ehemaligen Johann-Gutenberg-Schule abreißen und durch Neubauten ersetzen würde, hieß es dazu im Schulausschuss. „Man könnte einhüftige Gebäude durch einen Anbau von Klassenräumen auf der anderen Seite des Flures ergänzen“, erklärte Christiana Schwarz, Leiterin des Referats Gebäudemanagement. Und man könnte den eingeschossigen Verwaltungstrakt abreißen und stattdessen einen mehrgeschossigen Neubau errichten. In all diesen Fällen müssten natürlich Interimsbauten geschaffen werden. Soweit die planerischen Möglichkeiten in der Theorie.