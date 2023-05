Betreuungsangebot reicht nicht aus Langenfeld plant Kita-Neubauten

Tage- und stundweise geschlossene Kita-Gruppen gehören in Langenfeld zum Alltag. Zum Ärger vieler Eltern. In Langenfeld fehlt es nicht nur an Personal für die Kitas. Es mangelt auch an Räumen. Rund 330 Plätze werden in den kommenden Jahren benötigt. Das geht aus der Kindergartenbedarfsplanung hervor. Inzwischen hat die Verwaltung große Anstrenungen unternommen, um den Mangel zumindest mittelfristig zu beheben. „Wir arbeiten mit Hochdruck“, sagte Fachbereichsleiterin Sonja Wienecke den Politikern im Jugendhilfe-Ausschuss. Der aktuelle Stand kann sich sehen lassen, auch wenn er kurzfristig nicht unbedingt Abhilfe verspricht. CDU-Ratsherr Ingo Wenzel würdigte die Arbeit. Mark Schimmelpfennig (SPD) sprach von erfrischender Transparenz.