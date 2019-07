Langenfeld : Planschbecken im Freibad ist zwei Wochen gesperrt

LANGENFELD Das Planschbecken im Freibad an der Langforter Straße ist für etwa zwei gesperrt.

(mei) Das Planschbecken für Kleinkinder im Freibad ist etwa zwei Wochen lang gesperrt. „Kürzlich abgeplatzte Betonstellen hatten sich vor der Freibad-Saison noch nicht abgezeichnet“, teilt Stadtsprecher Andreas Voss mit. Am Montag werde eine Fachfirma mit den Reparaturarbeiten beginnen. Doch wohl erst zum Ende der ersten Ferienwoche könnten die Kleinkinder wieder in dem Becken planschen. Laut Voss wollen Stadtentwicklungsgesellschaft und Gebäudemanagement 2020 das Babybecken neu konzipieren – mit angemessenem Sonnenschutz. Ab Herbst würden zudem Sprung- und Schwimmerbecken für gut 2 Millionen Euro saniert. Voss: „Allein in den letzten zehn Jahren wurden mehr als 10 Millionen Euro in die Instandhaltung des Stadtbades investiert, davon ein Großteil in die Technik.“