Langenfeld Film und Plakate zum Aktionstag gegen Gewalt

In Langenfeld wird die Fahne „Nein zu Gewalt an Frauen – Frei leben“ von „terre des femmes“ am Rathaus gehisst. An allen öffentlichen Gebäuden werden Plakate kleben, wie das „Hilfetelefon“ des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben und „Nein zu Gewalt an Frauen“ vom Ministerium für Familien, Gleichstellung, Flucht und Integration NRW.