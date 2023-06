10. Juni in Langenfeld Erst Pistor & Steinberg, dann Champions-League-Finale

An diesem Samstag ist das DFB-Pokalfinale in Berlin. Außerdem läuft ja noch die Relegation in den Fußball-Ligen 1 bis 3. In Langenfeld ist das große Saisonfinale jedoch erst am Samstag danach, wenn es auch um den König in der europäischen Königsklasse geht. Im Schaustall am Winkelsweg bieten WDR-Sportprofi Sven Pistor und Kabarettist René Steinberg am 10. Juni einen unterhaltsamen Rückblick auf die Saison. Dabei wird es um mehr gehen als um Fußball. Um 19 Uhr ist „Anstoß“ im Schaustall, damit alle ab 21 Uhr zusammen das Champions-League-Finale sehen können.