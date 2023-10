Langenfeld „Anne Frank war meine Nachbarin“

Langenfeld · Auf Einladung des Vereins Kulturgut wirkte Pieter Kohnstam per Zoom aus Florida live an der multimedialen Veranstaltung „Gespräch mit Anne Franks Nachbar“ mit. Er hat einige Jahre seiner Kindheit in Gesellschaft des Mädchens verbracht, dessen Tagebuch weltberühmt wurde.

30.10.2023, 16:05 Uhr

Annemarie Hubert vom Verein Kulturgut hat Pieter Kohnstam, einen Nachbar Anne Franks, per Zoom in die Veranstaltung integriert. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Viola Gräfenstein

Die Zeilen in Anne Franks weiß-rot-kariertem Stofftagebuch sind als „Das Tagebuch der Anne Frank“ um die Welt gegangen. Es sind die Gedanken eines dreizehnjährigen, jüdischen Mädchens, das voller Hoffnung monatelang von 1942 bis 1944 mit ihrer Familie auf der Flucht vor den Nationalsozialisten in einer Amsterdamer Hinterhauswohnung ausharrte. Sie schrieb über ihre Ängste, Hoffnungen und ihr erstes Verliebtsein.