Benefizkonzert in Langenfeld : Pianist organisiert Konzert für die Ukraine

Georg Huff und Roman Salyutov (v.r.) organisieren gemeinsam ein Benefizkonzert für die Kriegsopfer in der Ukraine. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Roman Salyutov, Leiter des Sinfonieorchesters Bergisch Gladbach, und die Schauplatz GmbH laden zu einem Benefizkonzert zugunsten notleidender Menschen in der Ukraine ein.

Der russischstämmige Pianist Roman Salyutov lebt seit 2004 in Deutschland. Den deutschen Pass hat er ebenfalls. Doch was derzeit in der Ukraine passiert macht ihn sehr betroffen. „Das ist eine Tragödie“, sagt er, und lädt deshalb für Donnerstag, 10. März, zu einem Konzert in den Schauplatz Langenfeld ein. „Ich habe breite Unterstützung bei meinen Musikerkollegen in NRW und darüber hinaus gefunden“, freut sich Salyutov, der das Sinfonieorchester Bergisch Gladbach leitet. „Trotz der Kurzfristigkeit.“ Manche hätten eigens andere Termine abgesagt, um das Anliegen von Salyutov zu unterstützen. Es gebe verschiedene Besetzungen, im Duo oder Quartett, kündigt er an. Gespielt würde eine Mischung aus klassischer Musik. „Die Musik soll als Medium dienen, die Menschen länderübergreifend für das Unrecht in der Ukraine zu sensibilisieren“, sagt Salyutov.

Unterstützung findet er bei Georg Huff, Chef der Schauplatz Langenfeld GmbH. Huff hat ebenfalls um Unterstützung geworben und sie bekommen. Bürgermeister Frank Schneider, die Volkshochschule Langenfeld und das Stadtmuseum stehen hinter dem Projekt. Huff ist froh, dass Corona nun auch wieder mehr Besucher zulässt. Bis zu 500 dürfen in den Saal des Schauplatzes. Auch wenn der Eintritt zum Konzert frei ist, erhofft Huff Spenden. Diese sollen an die deutsch-schweizerische Organisation Libereco gehen, die sich in der Ukraine engagiert. „Das ist kein großer Pool“, sagt Huff. „Über diese Nicht-Regierungs-Organisation kommt die Hilfe direkt bei den Ukrainern an.“

Info Benefizkonzert für die Ukraine Wer Solisten des Sinfonieorchesters Bergisch Gladbach Was Klassische Stücke Wann Donnerstag, 10. März, 20 Uhr Wo Schauplatz Langenfeld, Hauptstraße Eintritt Frei, Spende erbeten; Anmeldung unter info@schauplatz.de, Zugang – Coronakonform

Huff arbeitet seit mehr als zehn Jahren mit Salyutov zusammen. Der Pianist und Orchesterleiter gibt außerdem auch Kurse in der Volkshochschule Langenfeld. „Ich bin freischaffend unterwegs“, sagt der Musiker, der in Russland gelebt hat, dort Klavier und Dirigieren studiert hat, bevor er nach Köln gewechselt ist. Er ist promovierter Musikwissenschaftler und gibt international Konzerte.

Salyutov kommt aus einer russisch-jüdisch-stämmigen Akademikerfamlie, die auch in Deutschland lebt. Geboren ist er 1984 in Leningrad. Er kennt die Kriegserzählungen rund um die Blockade der Stadt im Zweiten Weltkrieg nur von Verwandten, weiß, dass seine Geburtstadt, die seit 1991 wieder St. Petersburg heißt, ein schweres Schicksal hatte. Die Leningrad-Blockade hat hunderttausende Opfer gefordert. Das könne man jedoch nicht mit heute vergleichen, sagt er.. „Leid ist Leid“, sagt Salyutov. Egal, wo man herkomme, sei Krieg keine angemessene Form, um Konflikte zu bewältigen. Schon gar nicht in der heutigen Zeit. Er sieht nicht, dass das rusische Volk, wie oft vermittelt, diesen Krieg möchte. Aus seiner Sicht ist das einzig und allein der Krieg des Regimes rund um Vladimir Putin. Huff, der selbst vor kurzem St. Petersburg besucht hat, hat dort keinerlei Ressentiments gegen Deutsche gespürt. „Die Menschen sind ausgesprochen gastfreundlich“, sagt er. Auch er bewundert den Mut einiger Russen, gegen das Regime und den Krieg zu demonstrieren.

Huff, als Kulturmacher, will nun die Möglichkeiten seines Theaters nutzen, und dort auf das große Unrecht aufmerksam machen, das in der Ukraine geschieht. Er will damit auch ein Stück der Freiheit verteidigen, die Menschen in der westlcihen Welt genießen. „Das ist ein hohes Gut.“