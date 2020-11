Pflegescouts : Pflege und Arbeit in Einklang bringen

Pflege und Arbeit in Einklang bringen

Langenfeld Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf qualifiziert zwölf Personalverantwortliche zu Coaches. Der Intensivkurs „Betrieblicher Pflegecoach“ wird seit einem Jahr angeboten.

In Zeiten der Corona-Krise habe die Pflege einen neuen Stellenwert erreicht. Dies spiegele sich auch in den Unternehmen wieder. Aktuell nehmen zwölf Personalverantwortliche als Betriebliche Pflege-Coachs ihre Arbeit auf. Ab sofort unterstützen diese ersten Ansprechpersonen im Betrieb Mitarbeitende bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Der Intensivkurs „Betrieblicher Pflegecoach“ wird seit einem Jahr vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf und dem Kreis Mettmann angeboten und fand jetzt wieder in den Räumen der Industrie und Handelskammer Düsseldorf statt.

Für viele Unternehmen sei das Thema Pflege in der Corona-Krise neu aufgeschlagen, so die Kursleiterin Leonora Fricker. „Viele Personalverantwortliche haben erst in den letzten Monaten erkannt, wie viele Mitarbeitende sich neben der Arbeit um pflegebedürftige Familienmitglieder kümmern. Die hohen Anmeldezahlen zu dieser Präsenzveranstaltung im Lockdown zeigen uns, wie dringlich dieses Thema für Unternehmen geworden ist.“ Viele Unternehmen seien bereit, die Mitarbeiter bei dieser Aufgabe zu unterstützen.