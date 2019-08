Langenfeld : Pflaumenkuchen – er ist da

Jörg Sticherling backt, was seine Kunden mögen: Klassischen Pflaumenkuchen vom Blech, gebacken mit frischer Hefe. Die Varianten kommen später. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Hefeblech läuft allen Gebäck-Varianten den Rang ab. Im Hofladen gibt es schon Zwetschgen und Pflaumen.

Weiterleiten Drucken Von Isabel Klaas

Die Pflaumen sind da. Nicht früher und auch nicht später als sonst, sondern genau in der Zeit. Das sagt Landwirtin Christina Weeger aus Langenfeld-Richrath. Sie muss es wissen. „Es ist Katinka-Woche“, sagt sie. Damit meint sie nicht etwa eine osteuropäische Saisonkraft, die beim Pflücken hilft, sondern die erste Zwetschgensorte, die Ende Juli reif wird. Nur im vorigen Jahr waren Katinka und Nachfolger etwas früher fertig, weil es über Wochen anhaltend heiß war. Katinka ist süß und saftig und geht als Zwetschge prima vom Stein. Was die Landwirtin direkt demonstriert. Das hat Katinka nämlich der Artgenossin Pflaume voraus: Die lässt nicht so bereitwillig von ihrem Innersten ab, so dass immer noch ein Stückchen Fruchtfleisch hängenbleibt.

Sechs Sorten Zwetschgen und eine Sorte Pflaumen wachsen bei Weeger. Ab letzter Woche werden sie Sorte nach Sorte im Hofladen in Rietherbach verkauft. „Sie reifen nacheinander, so dass wir bis Ende September – bis zur Haaner Kirmes – Pflaumen anbieten können“, sagt Christina Weeger.

Info China größter Produzent von Pflaumen Die Zwetschge ist eine Unterart der Pflaume ebenso wie die Mirabelle und die Reneclaude. Die Pflaume gehört zur Familie der Rosengewächse. Größter Produzent von Pflaumen ist übrigens China mit 6,7 Millionen Tonnen. Gefolgt von Rumänien, Serbien und USA.

Allerdings ist Selbstpflücken, wie bei vielen Beerensorten und Buschbohnen, nicht erlaubt. „Zu gefährlich“, sagt Christina Weeger, „die Bäume sind viel zu hoch. Voriges Jahr ist uns jemand beim Kirschenpflücken von der Leiter gefallen. Das wollen wir nicht noch einmal.“

Die Preise im Laden liegen bei 3,80 Euro pro Kilo Pflaumen, die sich übrigens sehr gut als rohes Obst eignen. Und 2,90 Euro pro Kilo Zwetschgen. Und noch etwas hat die Zwetschge der Pflaume beim Backen voraus: Sie setzt das Blech nicht unter Saft, sondern backt schön trocken, sagt Weeger. Auch fertige runde Kuchen gibt es im Bauernladen – mit eigenen Zwetschgen natürlich und mit und ohne Streusel auf Hefeteig für 6,90 Euro.

Je mehr die Zwetschgensorten sich ins Bild drängen, desto mehr verabschieden sich Johannis- und Stachelbeeren, während Brombeeren, Himbeeren und Heidelbeeren noch die Stellung halten. Bald schon werden die Stars des Spätsommers die Auslagen und Tortenböden füllen: Äpfel. Eine erste kleine Ausbeute habe ihr Mann schon mit ins Haus gebracht, sagt Christina Weeger. Leider sei in der Hitze aber auch einiges verbrannt. Und mit dem Wässern komme man kaum nach. „Der Boden ist bis zu 1,80 Meter tief trocken“, sagt die Landwirtin. Ohne ständiges Gießen und berieseln wäre der Bauernladen nicht so gut bestückt mit den eigenen saisonalen Früchten.

Jörg Sticherling vom gleichnamigen Café in Langenfeld muss sich um die Produktion des Belages weniger Gedanken machen. Er muss nur schauen, welchen Kuchen seine Gäste am liebsten mögen: Und das ist eindeutig das gute deutsche Pflaumen-Blech mit Hefeteig. Zum Schluss darf noch ein bisschen Tortenguss über die Früchte und dann ein Schlag frischer Sahne. Was kann köstlicher sein in diesen Tagen, „wenn der Erdbeerkuchen uns nach all den Wochen doch schon mächtig über ist“, sagt Jörg Sticherling. 2,75 Euro kosten die köstlichen Stückchen zum Mitnehmen. Bald wird es auch noch die Sorte Mandel-Pflaumenkuchen geben. „Wir steigen mal erst mit dem Üblichen ein“, sagt der Konditor, „dann arbeiten wir uns hoch zur Alternative.“