Pferdesport in Langenfeld Rheinische Meisterschaften starten

Auf Gut Langfort trifft sich ab Donnerstag wieder die Elite der rheinischen Reitsportler, um ihre Meister in den Disziplinen Dressur und im Springen – in drei Altersklassen – zu ermitteln. Die ersten Wertungsprüfungen starten am Freitag und setzen sich am Samstag fort, Höhepunkt werden die Finalprüfungen der Reiter am Sonntag mit anschließender großer Ehrung sein.