Pfarrgemeinderatswahlen Langenfeld : Pfarrgemeinderäte gesucht

Langenfeld Die Langenfelder Gemeinde St. Josef und Martin wählt am ersten Novemberwochenende neue Vertreter für ihren Pfarrgemeinderat. Kandidaten dafür sind gefragt.

Am Wochende 6./7. November wählt die Gemeinde St. Josef und Martin den Pfarrgemeinderat (PGR). Dafür werden noch Kandidaten gesucht, die das Gemeindeleben aktiv mitgestalten und ihre Vorstellungen und Ideen einbringen wollen. „Verantwortung übernehmen, das können Sie als Mitglied des Pfarrgemeinderates St. Josef und Martin. Kirche soll lebendig sein und dafür sorgen auch Sie, im Seelsorgebereich und vor Ort. Sie entwickeln gemeinsam mit dem Pfarrer und dem Pastoralteam die Zukunft der Gemeinde weiter“, heißt es in einer Mitteilung der Kirche.

Der Pfarrgemeinderat setzt sich aus 14 Mitgliedern zusammen. Ziel ist es, ein möglichst vielseitiges Team zusammenzustellen, das die Interessen aller Gemeindemitglieder vertritt. Kandidieren können alle Wahlberechtigten, die bereit sind, sich für die Dauer von vier Jahren ehrenamtlich in St. Josef und Martin zu engagieren.

Pfarrgemeinderäte, so heißt es weiter, beraten nicht nur, sondern gestalten die Arbeit im Seelsorgebereich und im pastoralen Bereich der Gemeinde kreativ mit und helfen bei der Beantwortung sozialer und gesellschaftspolitischer Fragen. Die Kandidaten müssen keine besonderen Voraussetzungen erfüllen. Es gebe jedoch das ein oder andere, das dazu beitrage, die Arbeit des PGR besonders erfolgreich zu machen. Bewerber sollten gerne im Team arbeiten, kontaktfreudig, kritisch und offen für Neues sein. Auch die Verbundenheit mit der Kirche sei wichtig. Nicht fehlen dürfe der Spaß an verantwortungsvollen Herausforderungen, um so die Lebendigkeit von St. Josef und Martin weiterzuentwickeln.