Deutsches Rotes Kreuz : Sie ist ein ehrenamtliches Organisationstalent

Petra Welfens organisiert gerade die Weihnachtsfeier für 400 ältere Menschen in der Stadthalle – neben ihren anderen ehrenamtlichen Aufgaben. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Ob Seniorenweihnachtsfeier, Blutspendetermine oder Besuchsdienst – Petra Welfens ist beim DRK in Langenfeld daran beteiligt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf Petra Welfens Schreibtisch beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) an der Jahnstraße stapeln sich die Einladungen. Die 54-Jährige organisiert schon seit Wochen die Seniorenweihnachtsfeier, die dieses Jahr am 15. Dezember in der Stadthalle stattfindet. „Die gibt es schon seit den späten 50er Jahren“, weiß Welfens. Sie selbst organisiert die Feier seit vielen Jahren. Genauer kann sie das nicht sagen.

Eine Jahreszahl hat sie allerdings im Kopf: „Ich bin 1981 ins DRK Langenfeld eingetreten. Da war ich 16 Jahre alt.“ Der Grund: „Unsere Familie war aus Pattscheid nach Langenfeld gezogen und wir kannten hier Niemanden.“ Das änderte sich schnell: „Das Jugendrotkreuz hat schon damals viele Ausflüge und Jugendfreizeiten angeboten, an denen ich gerne teilgenommen habe. Das war eine schöne Zeit.“ Die junge Frau lernte Erste Hilfe und engagierte sich im Betreuungsdienst. Der half etwa beim Martinszug oder anderen Großveranstaltungen aus. Das Aufgabenspektrum der Betreuer reicht dabei vom Pflaster aufkleben bis zum Zelte aufbauen oder bei Großbränden die Evakuierten zu versorgen.

Info Das DRK Langenfeld braucht Ehrenamtler Wo DRK Ortsverein Langenfeld, Jahnstraße 26 Kontakt Telefon: 02173 71646 E-Mail: info@drklangenfeld.de Web: www.drklangenfeld.de Was Gegründet 1912. Der Ortsverein Langenfeld hat gut 1400 Fördermitglieder und 164 aktive Mitglieder, die sich in den Bereichen Soziale Dienste, Blutspendedienst, Begegnungsstätte, Einsatzdienste, Breitenausbildung und Jugendrotkreuz engagieren.

Petra Welfens machte alles bereitwillig mit, lernte schließlich ihren Mann Hans-Peter beim DRK kennen und bekam zwei Kinder. Tochter Melanie (31) und Sohn Dominik (28) sind natürlich auch beim DRK: „Wir sind eine Rot-Kreuz-Familie“, sagt die stolze Mutter. In ihrer Familienphase war sie nur noch passives Mitglied. Ab 2004 stürzte sie sich dann regelrecht in die ehrenamtliche Arbeit: „2004 habe ich die Organisation der Blutspende-Termine übernommen, 2005 ein Jahrespraktikum gemacht und 2006 die Leitung der sozialen Dienste übernommen“, erzählt sie. Dann kam eins zum anderen: Die Organisation der Seniorenweihnachtsfeier, die der Besuchsdienste und seit zwei Jahren im DRK-Hilfsprojekt „Aufwind“ die Unterstützung von Senioren, die sich etwa keine neue Brille oder Waschmaschine leisten können.

Klingt nach einem Fulltime-Job. Tatsächlich wird Welfens für elf Bürostunden pro Woche bezahlt. Für alles, was sie darüber hinaus macht – und das ist viel – bekommt sie nur eine Aufwandsentschädigung: „Mit der Organisation der Seniorenweihnachtsfeier habe ich am 1. November angefangen“, erzählt die Ehrenamtlerin. „Wir verschicken Einladungen an etwa 2200 Langenfelder ab 84 Jahren. Davon kommen schließlich 400 zur Feier. Mehr gehen auch gar nicht in die mit Tischen gefüllte Stadthalle hinein.“ Welfens kümmert sich um den Einkauf – Kaffee und Kuchen sowie Geschenke für 400 Gäste – und organisiert das Helferteam inklusive den Hol- und Bringdienst für die Hochbetagten. Um die Seniorenfeier zu stemmen, werden alle 30 Helfer des Sozialen Dienstes und die Mitarbeiterinnen der DRK-Kita benötigt. Eine Mammutaufgabe. Nur die Organisation des Kulturprogramms für die alten Leute überlässt sie anderen. „Für mich fängt die besinnliche Vorweihnachtszeit erst nach der Seniorenweihnachtsfeier an“, gibt Welfens zu.

Es sei denn, dass da noch ein Blutspende-Termin in Langenfeld ansteht. Welfens, die gelernte Bürokauffrau, zieht einen Ordner aus dem Regal und schaut kurz nach: „Wir haben immer 17 Termine im Jahr. Der letzte ist dieses Jahr am 12. Dezember. Ich koordiniere die Termine, organisiere den Helfereinsatz und den Einkauf. Jeder Blutspende-Termin beginnt für mich gegen 9 Uhr und endet gegen 20 Uhr.“ Außerdem verwaltet sie die 1824 Blutspender und nimmt neue in die Kartei auf: „Dieses Jahr waren es 180.“

Welfens organisiert den Besuchsdienst ihres Helferteams bei Fördermitgliedern zu runden Geburtstagen. „Das waren 366 Besuche“, sagt sie nach einem kurzen Blick auf ihren Monitor.

Auch Katharina Herzog hat schon bei der Weihnachtsfeier in der Stadthalle geholfen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)