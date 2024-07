Neues System in Langenfeld seit 1. Juli Petra Schultz übergibt Petition zur Parkraumbewirtschaftung

Die neue Parkraumbewirtschaftung in Langenfeld, bei der nur noch bargeldlos gezahlt werden kann, sorgt für Diskussionen. Auch Petra Schultz hat sich über das neue System geärgert und eine Petition mit einer Unterschriftenliste initiiert. Diese will die Inhaberin der Hubertus Apotheke in der Solinger Straße am Donnerstag, 1. August, um 8.30 Uhr an Thomas Küppers, den Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG), übergeben. Ihre Bitte ist, dass die Konditionen wieder geändert werden. „Der Grund für die Petition ist, dass sich massenhaft Kunden beschwert haben und mir gesagt haben, sie kommen nicht mehr in meine Apotheke. Sie gehen jetzt woanders hin, weil sie auf keinen Fall die kleinen Beträge mit der Karte zahlen wollen“, so Schultz und ergänzt, dass dies vor allem ältere Kunden betrifft. Insgesamt haben seit dem 5. Juli 1900 Personen die Petition unterschrieben.