Langenfeld : Peter Stepke ist jetzt Lions-Präsident

Präsidentenwechsel beim Lionsclub Langenfeld: Der scheidende Präsident Dr. Eric Bernhard (links) übergab Peter Stepke die Amtsglocke. Foto: Lionsclub Langenfeld/Martin Mönikes (mmo)

Langenfeld Der selbstständige Architekt hinterließ in Langenfeld und Monheim bereits bauliche Spuren, z.B. das Hewag- Seniorenstift, die jetzt entstehende Wohnanlage gegenüber Haus Arndt und das Mega-Bürogebäude. Clubabende sollen mit wenigen Teilnehmern wieder starten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Mönikes

(mmo) Es ist üblich, dass in der Jahresmitte der Präsident des Lionsclubs wechselt. Der Langenfelder Club, Teil der weltweiten Lions-Bewegung, wird seit gestern von Peter Stepke geführt. Der 58-jährige Sauerländer studierte in Köln und lebt in Monheim. Der selbstständige Architekt hinterließ in Langenfeld und Monheim bereits bauliche Spuren, z.B. das Hewag- Seniorenstift, die jetzt entstehende Wohnanlage gegenüber Haus Arndt und das Mega-Bürogebäude.

Die Corona-Pandemie traf seit Mitte März auch die rund 40 Mitglieder des Lionsclubs. Clubabende mussten ebenso abgesagt werden wie einige zur Finanzierung der Arbeit notwendige Aktivitäten. Konsequenterweise folgte statt der geplanten festlichen „Lions-Silvester-Feier“ in der Wasserburg Haus Graven eine Amtsübergabe per Videokonferenz. Der scheidende Präsident Dr. Eric Bernhard schaffte es sogar, durch eigenhändige Sektlieferung vorab an alle Clubmitglieder, einen virtuellen Sektempfang zu organisieren, wobei niemand auf echten Geschmack verzichten musste. Der alte und neue Präsident trafen sich im heimischen Garten, um unter Wahrung der Abstandregelungen die Amtsglocke zu übergeben.

Bernhard blickt „trotz der Pandemie mit Freude auf ein intensives Präsidentschaftsjahr zurück“. Sein Motto „Für die Menschen in Langenfeld“ wird sicherlich auch zukünftig die Richtschnur sein. „Auch in der Krise konnten wir schnell und konsequent handeln“, sagte der 47-Jährige und erinnerte an die Verteilung von 1.700 Masken und die Lebensmittelspende an „Die Tüte“. Die Vertiefung der Städtepartnerschaft mit Senlis und die Intensivierung des internationalen Austauschs waren seine Schwerpunkte. Bernhard dankte allen Clubmitgliedern für ihre Arbeit und schloss dabei die sich häufig bei den Aktivitäten ebenfalls engagierenden Partnerinnen mit ein.