Langenfeld Ehrenamt Sein Herz schlägt für Denkmäler und Modelleisenbahnen

Jedes Frühjahr findet eine Fachmesse in Gießen statt, auf der er dann Häusermodelle bestellt, die eigens für ihn angefertigt werden. In der Fachzeitschrift, die er bezieht, ist in vier Chargen sogar ein Bastelsatz für ein Bahnwärterhäuschen enthalten, das an der Unterführung an der Haus-Gravener-Straße in Langenfeld stand. Es versteht sich von selbst, dass er, wenn er auswärts isst, dies gerne in ehemaligen Bahnhofsgebäuden tut, wie in Meerbusch-Osterath, wo seine Schwester wohnt.