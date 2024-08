Anlage in Langenfeld Perfektes Wetter für die Wasserski-Fans

Am Montag knackte das Thermometer die 30-Grad-Marke. Da ist eigentlich an den Sport nicht zu denken. Das gilt aber nicht für die Wasserski-Fans. Kein Wunder, dass da auf der Wasserski-Anlage in Langenfeld viel los war. Und das wird sicherlich auch am Dienstag der Fall sein, denn dann soll es noch heißer werden. „Die Temperaturen sind mit maximal 34 Grad etwa so wie am Montag, durch die wesentlich feuchtere Luft wird es sich aber deutlich schwüler anfühlen“, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) der Deutschen Presse-Agentur.