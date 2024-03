Langenfeld Pedelec-Training am Wiescheider Treff

Um „Künstliche Intelligenz und Recht – ein gordischer Knoten?“ geht es am Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr. Der Fachinformatiker Rene Trost referiert über die Chancen und Risiken der Künstlichen Intelligenz (KI) und die Herausforderungen, die ihre Regulierung mit sich bringt. Der Vortrag knüpft an den Erfolg des ersten Vortrags „KI – Chancen und Risiken" an, der im September letzen Jahres stattfand und großes Interesse beim Publikum weckte.