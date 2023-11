Unfall Langenfeld Pedelec-Fahrer wird schwer verletzt

(og) Schwer verletzt worden ist am Montag (13. November) ein 48 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 32-jähriger Langenfelder mit seinem Mercedes AMG gegen 14.25 Uhr auf den Parkplatz eines Fitness-Studios an der Raiffeisenstraße in Berghausen eingebogen. Zur gleichen Zeit wollte ein 48-jähriger Langenfelder mit seinem Pedelec den Parkplatz über die Ausfahrt Raiffeisenstraße verlassen.Dabei kam es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Pedelec und dem Auto. Der 48-Jährige stürzte bei dem Unfall zu Boden und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.