Sportlich : Paulus-Schule gewinnt Wettschwimmen

Und Luft holen: Zu den Disziplinen, in denen sich die Langenfelder Grundschüler messen, zählt auch das Brustschwimmen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld 200 Kinder beim Grundschulfest im Langforter Bad: Der Schwimmverein freut sich über eine hohe Teilnehmerzahl.

Drei Mädchen stehen auf den Startblöcken. Die Moderatorin ruft: „Auf die Plätze, fertig, los“. Die Trillerpfeife gibt das Signal. Fast synchron springen die Mädchen ins Wasser. Um das Schwimmbecken herum viele Zuschauer, die klatschen und die Teilnehmerinnen anfeuern. Schon zu Beginn übernimmt die Schwimmerin auf Bahn drei die Führung, dicht gefolgt von der Schwimmerin auf Bahn zwei. So bleibt es, bis alle drei Schwimmerinnen im Ziel sind.

Rund 200 Kinder aus sechs Schulen und einhundert Eltern waren jetzt beim jährlichen Schwimmfest der Langenfelder Grundschulen am Start. In verschiedenen Disziplinen, wie Brustschwimmen oder Kraulen, aber auch einer Gummibärchen-Staffel, traten sie gegeneinander an. „Bei der Gummibärchenstaffel müssen die Teilnehmer auf einem Schwimmbrett Gummibärchen transportieren. Wir versuchen einen kindgerechten Wettkampf zu machen, bei dem die Kinder zum Schwimmen hingeführt werden“, erklärt Dieter Domröse, Nachwuchstrainer beim Langenfelder Schwimmverein.

Info Einzelwettkämpfe bringen die Entscheidung Wer Gemeldet beim diesjährigen Schwimmsportfest waren sechs von zehn Langenfelder Grundschulen Gesamtwertung 1. Paulusschule (159 Punkte), 2. GGS Götscher Weg (116), 3. Don-Bosco-Schule (111) Gummibärchen-Staffel 1. GS Richrath-Mitte, 2. Paulus-Grundschule, 3. Peter-Härtling-Schule Wasserballstaffel (4 x 25 m) 1. Härtling-Schule, 2. GS Richrath-Mitte, 3. Götscher Weg Sechs-Minuten-Mannschaftsdauerschwimmen 1. Peter-Härtling-Schule, 2. GGS Wiescheid, 3.GGS Götscher Weg Insgesamt 29 Wettkämpfe, überwiegend also Einzelwettkämpfe, bei denen die Schüler Punkte für ihre Schulen sammelten

Nachdem die Gemeinschaftsgrundschule Götscher Weg in den vergangenen sechs Jahren in Folge den ersten Platz gemacht hatte, holte sich jetzt die Paulus-Grundschule den Sieg in der Gesamtwertung (siehe Info).

Domröse sieht einen bedenklichen Trend: Die Zahl der Grundschüler in Deutschland, die nicht richtig schwimmen können, wächst. Möglicherweise auch deshalb, weil der Nachwuchs in den Schulen nicht richtig an das Schwimmen herangeführt wird. „Diese Beobachtung gilt aber nicht für unsere Langenfelder Kinder, denn die werden eigentlich ganz gut gefördert“, ist der Schwimmlehrer überzeugt. Schwimmen sei sehr wichtig für die motorischen Fähigkeiten.Und natürlich auch eine Grundfertigkeit zum eigenen Schutz. „Zum Ende der Grundschulzeit sollte jedes Kind zumindest das Seepferdchen haben“, unterstreicht Domröse. Und freut sich über den Zulauf beim Schwimmfest: „Wir hatten seit mehreren Jahren nicht mehr so viele Anmeldungen wie diesmal“.

Jan-Luca (9) von der Don-Bosco-Schule hat gerade das Brustschwimmen hinter sich: „Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich bin sogar Zweiter geworden. Gleich beim Kraulschwimmen versuche ich zu gewinnen“, sagt der Neunjährige.