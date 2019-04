Schwimmsportfest : Paulus-Schüler haben den Pokal

Langenfeld Die Schwimmer aus Berghausen lösen die Seriensieger vom Götscher Weg in Richrath ab.

(gut) Sollte es in der Fußball-Bundesliga so laufen wie beim diesjährigen Schwimmsportfest der Langenfelder Grundschulen, dann besteht für BVB-Fans auch nach der 0:5-Klatsche am Samstag bei den Bayern noch Hoffnung auf eine Wachablösung der Meisterschaftsabonnenten aus München. Denn beim Schwimmfest löste die Paulus-Schule den sechsfachen Seriensieger vom Götscher Weg ab. Die beispiellose Serie hatte den Richrathern augenzwinkernd schon den Beinamen „FC Bayern des Langenfelder Grundschul-Schwimmens“ eingebracht. Jetzt aber holten sich die Kinder aus Berghausen die Trophäe. Bürgermeister Frank Schneider und der 1. Vorsitzende des Schwimmvereins Langenfeld, Klaus-Dieter Paehlike, nahmen die offizielle Siegerehrung in der Paulus-Schule vor und überreichten den Pokal an die derzeit schnellsten Nachwuchsschwimmer von Langenfeld. RP-Foto: Ralph Matzerath