Nach der Flut in Langenfeld Paul-Klee-Schule ist Vorzeigeprojekt für Wiederaufbau

„Schule ist fertig“, verkündete Bauministerin Ina Scharrenbach am Dienstagmittag im nahezu bezugsfertigen Neubau der Paul-Klee-Schule, der in nur zehn Monaten Bauzeit (ab Grundsteinlegung) auf dem Gelände der LVR-Klinik entstanden ist. Nach den Sommerferien werden rund 160 Schüler mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen den eingeschossigen Neubau mit seinen fünf farbigen Quertrakten beziehen. Die Ministerin war am Dienstag auf Einladung der Handwerkskammer Köln zu Besuch in der Region, um sich im Rahmen der Initiative „Handwerk im Wiederaufbau“ besonders positive Beispiel für wieder aufgebaute Betriebe nach der Flutkatastrophe vor drei Jahren anzusehen. Scharrenbach lobte den LVR als Schulträger, dass er sich nach der zweimaligen Überschwemmung der Schule in Leichlingen einen anderen „hochwassersicheren“ Standort gesucht habe.