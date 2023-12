LVR-Schule Langenfeld Schüler sind ab Sommer wieder vereint

Das Richtfest an der Paul-Klee-Schule ist gefeiert, der nächste Schritt zu einem normalen Schulalltag getan. Denn das ehemalige Gebäude der Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung in Leichlingen ist bei einem Starkregen 2018 und der Juli-Flut 2021 schwer beschädigt worden. 170 Schüler vom Einschulungsalter bis 18 Jahren lernen seit dem 18. August 2021 an sechs verschiedenen Schulstandorten in Köln, Rösrath, Pulheim, Düsseldorf und dem Rheinisch-Bergischen Kreis Leichlingen. Jetzt sollen die Schüler bereits zum Schuljahresbeginn im Sommer nächsten Jahres in dem Neubau unterrichtet werden können.