Malaktion der Juku Langenfeld Pasanten malen Glückwünsche zum Stadtjubiläum

(sb) Wer in Langenfeld den Wunsch hatte, einmal ganz persönlich der Stadt zu ihrem 75. Geburtstag zu gratulieren, hatte dazu Jetzt Gelegenheit. Julia Schulze Osthoff, Leiterin der Jugendkunstschule der VHS, hatte die Idee, dass Passanten mit kleinen Bildern das Brückengeländer zwischen Park und VHS-Eingang am Kulturzentrum verschönern könnten. Neben der Geburtstagsgruß-Aktion, die von Dozentin Heidi Braig betreut wurde, animierte Schulze-Osthoff Menschen, die Sinnsprüche zur glücklichen Verwendung von Zeit von ihrem Regen-Bogen-Schirm zu pflücken. „Es soll auch eine Einladung sein, mit der wir Menschen abholen wollen, unser Angebot für Kunst und Kultur kennenzulernen“, erklärte Julia Schulze Osthoff ihre ganz persönliche Art der Akquise. „Wir wollen hier nach dem „Jecken Painting“-Prinzip, bei dem es darum geht, seine eigenen Vorstellungen direkt auf das Papier zu bringen, die Farbe darf verlaufen, es darf auch über Linien gemalt werden“, erklärt Heidi Braig. Die Dozentin hat ihr „Jeckes Painting“ aus dem „Happy Painting“ von Clarissa Hagenmeyer entwickelt. „Ich stamme aus einer sehr dem Karneval verbundenen Familie aus Monheim, und da es bei meiner Mal-Methode um Unvoreingenommenheit und ein bisschen Verrücktheit geht, fand ich jeck ganz passend“, so Braig.