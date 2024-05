In Langenfeld Parteien powern mit Plakaten zur Europawahl

(og) Wer über die Theodor-Heuss-Straße Richtung Innenstadt fährt, kommt an ihr nicht vorbei. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, ist nicht zu übersehen. „Europa ist für uns wichtig“, sagt Mirko Bange, Ortsvorsitzender der Langenfelder Liberalen. „Deshalb powern wir gut rein“, sagt er. 400 Din-A-0-Plakte hängen im Langenfelder Stadtgebiet. Es gibt fünf Motive, davon vier mit Strack-Zimmermann. „Wir haben klare Botschaften“, so Bange. Auch Moritz Körner, der als Langenfelder Ausnahmetalent schon mit 29 Jahren 2019 ins Brüsseler Parlament gewählt wurde, tritt erneut an. Drei von sechs der großformatigen Plakataufstellern zeigen ihn. 16 Leute der liberalen Partei haben am Wochenende Plakate aufgehängt. „Immer in Zweiergruppen“, so Bange.