Nach Sprengung in Langenfeld Parkticket-Automat wieder in Betrieb

Am Parkhaus Turnerstraße in der Langenfelder Stadtmitte können wieder Tickets gezogen werden. Dies teilte die Stadt jetzt mit. Für den in der Nacht zum 7. Dezember gesprengten Kassenautomaten sei Ersatz angeschafft worden – der neue Automat sei nun in Betrieb, so die Verwaltung. Damit ist in dem Parkhaus an der Turnerstraße auch die Zeit des vorübergehenden Gratis-Parkens zu Ende. Das Parken kostet nun wieder je angefangene Stunde 50 Cent. Bei der Sprengung durch Unbekannte vor zwei Monaten entstand laut Parkhaus-Betreiberin Stadtentwicklungsgesellschaft (SEG) Langenfeld am Automaten und drumherum ein Schaden im „deutlich fünfstelligen Bereich“. Die Bargeld-Beute der Täter soll demgegenüber verschwindend gering gewesen sein.