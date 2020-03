Stadtgespräch : „Paradies“ aus Langenfeld bringt neues Album heraus

Langenfeld Unter den zehn Songs finden sich auch gesellschaftskritische Titel.

In diesen Tagen bringt die Langenfelder Band „Paradies“ ihr neues Album heraus. „Old School Liebeszeilen“ heißt die Produktion von Haluk Koudsi (Gesang), Sascha Wilberz (Gitarre), Kathrin Riemann (Bass), Denise Hoße (Chorstimme/Gitarre/Keyboards) und Thomas Jungbluth (Schlagzeug). Für das Album war die Gruppe in Studios in Österreich, Tschechei, Slowakei, Ungarn und Deutschland und nahm zehn Songs auf. Paradies ist nach eigenem Bekunden „gitarrenlastiger“ geworden, ohne die Wurzeln in der Popmusik zu verleugnen. Textlich greifen die Langenfelder auch gesellschaftskritische Themen auf. Während der Eröffnungstitel „Einen Gang weiter“ darauf hinweist, dass „Stillstand der Tod ist“ und jeder von uns auch mal den nächsten Schritt riskieren sollte, wird bei „Herz schlägt Hass“ das Flüchtlingsthema aufgegriffen. Die Musiker haben nach eigenen Worten „bewusst auch Stilbrüche begangen“ und den Song „In Trance“ mit dem Rapper Lars Larsson aufgenommen. Ein moderner RnB-/Popsong, der den Beat der Zeit widerspiegelt. Weiter ist auf dem Album mit „Füreinander da“ wieder ein Duo mit der Sängerin GroßstadtHerz zu finden. „GroßstadtHerz hat eine wunderbare Stimme“, sagt Sänger Haluk Koudsi. Als Single haben Paradies im Februar bereits „Liebe ist nichts“ veröffentlicht. Ein tanzbares Lied, das einen Hauch von Schlager versprüht, trotz härterer Gitarrenriffs im Refrain.