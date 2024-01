Langenfeld Pappnasen in närrischer Partylaune

Eine gut gelaunte Moderatorin Steffi führte eloquent durch das Programm. Dem Publikum merkte man allerdings nach längerer Abstinenz das Bedürfnis nach Kommunikation in den eigenen Reihen an. Für ihre Jubiläumssitzung konnten die Pappnasen viele Freunde für einen Auftritt gewinnen. Natürlich gab sich auch Prinzessin Nici aus Berches ein Stelldichein. Die Kindertanzgruppe des RCC (Rüsrother Carnevals Comitee) war nicht nur in kurzen Schottenröckchen nett anzusehen, sondern überzeugte mit perfekter Körperhaltung und flotter Choreografie. Dafür trainieren die 32 Tänzer und Tänzerinnen zwischen sechs bis 17 Jahre zweimal pro Woche mit Lisa und Isi, wie wir erfuhren. Es war in diesem Jahr ihr allererster Auftritt. Von den vier Jungs, die gewöhnlich zur Truppe gehören, konnten am Freitag nur zwei dabei sein. Von so viel Frauenpower ließen sich die Herren aber nicht einschüchtern. Einer legte sogar ein super flottes Solo auf die Bretter der Schützenhalle.