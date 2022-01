Langenfelder Unternehmen schützt Geldautomaten : Mit Nebelschwaden gegen Bankräuber

Langenfeld/Monheim Die Sicherung von Geld-Automaten ist das Metier der Langenfelder Firma Protego 24. Ihr Sicherheitssystem sorgt bei Angreifern für Verwirrung und verhindert damit die oftmals lebensgefährlichen Sprengungen.

Außer der Überwachung von Baustellen gehören auch Dienstleistungen für Banken und Sparkassen zu seinem Geschäftsfeld. Neben den üblicherweise im Umfeld der Automaten eingebauten Meldern und Videokameras, die in den aufgeschalteten Leitstellen sofort Alarm und Abwehrmaßnahmen auslösen, hat er erfolgreich – auch für Tankstellen und Kioske – Schutznebelmaschinen entwickelt. „In wenigen Sekunden ist beispielsweise das Foyer einer Bank mit blickdichtem Nebel geflutet.“ Er zeigt er ein Video von einem verhüteten Raubzug im Januar in Gelsenkirchen. „Lediglich der Rahmen des Geldautomaten wurde leicht beschädigt.“ Die Sprengung konnte so verhindert werden. „Wir können immer wieder froh sein, wenn Menschen unverletzt bleiben, betrachtet man die Wucht einer solchen Explosion“, so Golabi. Geldautomaten seien leider auch immer wieder ein Anziehungspunkt für kriminelle Elemente.

Die Anlage in Berghausen auf dem Rewe-Parkplatz wurde nach zwei Sprengungen entfernt, in Wiescheid waren die für Täter lockende Autobahnnähe und die unmittelbar angrenzende Wohnbebauung Anlass, die Anlage vorsorglich still zu legen. Das Risiko für Hausbewohner sei sehr groß, es gab Fälle – zuletzt vor zwei Wochen bei der Deutschen Bank in Leichlingen – in denen angrenzende Geschäfte und Wohnungen wochenlang nicht mehr zu nutzen waren. Die klassischen Schutzmaßnahmen seien offenbar nutzlos: eingefärbte Scheine und eingeschränkte Öffnungszeiten. Die Foyers, in denen die Automaten meist stehen, sind immer öfter nachts geschlossen. Zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens können „normale“ Kunden vielfach kein Geld mehr abheben. In einigen Bereichen sind inzwischen bauliche Ergänzungen vorgenommen, um bei Sprengungen Gebäudeschäden auszuschließen.