Landgericht Hagen Panzerfaust-Räuber wehrt sich

Er gehörte zur „Panzerfaust-Bande“, die über 20 Jahre Überfälle auf Geldtransporter verübt hat. Dazu soll er noch der Drahtzieher bei dem Raub auf einen Pensionär in Haan gewesen sein. Joachim R. wurde zu 13 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Nun wehrt er sich gegen die Sicherungsverwahrung. Begonnen hatte die Raubserie am 21. Juni 1997 in Langenfeld: Es war ein ganz normaler Samstag, Kunden schieben ihren Einkaufswagen durch den Allkauf (jetzt Kaufland) an der Rheindorfer Straße. Derweilen rollt ein BMW auf die Hinterausfahrt des Supermarktes zu. Im Auto drei vermummte, schwer bewaffnete Männer. Danach geht alles ganz schnell. Der dort abgestellte Geldtransporter wird zugeparkt, zwei der Täter steigen aus und feuern aus Sturmgewehren auf die Reifen. Die Fahrer des Geldtransporters werden mit einer Panzerfaust bedroht und aufgefordert, sich vor dem Auto auf den Boden zu legen. Mit 1,2 Millionen D-Mark brausen die Räuber davon.