Kommentar : Der unsichtbare Vorsitzende im Rats-TV

Eigentlich sollte das Rats-TV inzwischen funktionieren. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ratingen hat es, der Kreis hat es, Monheim hat es. Auch Langenfeld hat inzwischen ein Live-Stream-Angebot. Doch es ruckelt seit der Einführung 2021 weiter.

Damit ist diesmal nicht die technische Qualität gemeint, die inzwischen die Sitzungen des Rates zuverlässig aufzeichnet. Diesmal hapert es am Personal – und das an exponierter Stelle. So hat der aktuelle Vorsitzende des Sportausschusses keine Zustimmung dazu gegeben, aufgezeichnet zu werden.

Das ist sein gutes Recht, aber an dieser Stelle für den Bürger wenig hilfreich. Denn alles was der unsichtbare Vorsitzende sagt, ist am Bildschirm nicht zu höhren. Das heißt, wer sich die Sitzung anschaut, weiß nicht, welcher Tagesordnungspunkt besprochen wird und auch nicht, welcher Punkt gerade abgestimmt wird. Und da man die erhobenen Finger nicht zählen kann und auch nicht weiß, stimmen sie gerade für oder gegen den Antrag, wie es der Vorsitzende leider unhörbar aufruft, wird der Live-Stream unbrauchbar.

Die bei der Verwaltung zuständige Bereichsleiterin verweist auf das Recht jedes einzelnen Poltikers, die Zustimmung zum Streamen zu verweigern. CDU-Chef Jürgen Brüne, dessen Partei sich mit der Einführung des Rats-TV ohnehin schwer getan hat, weiß um das Problem im Sportausschuss. Wie es zu lösen ist, damit die Zuschauer nicht im Regen stehen, weiß er noch nicht. „Das müssen wir jetzt in der Partei und auch mit der Verwaltung besprechen.“

In anderen Kommunen übernehmen die Ausschussvorsitzenden die Moderation, wenn ein Mitglied nicht gestreamt werden möchte, wiederholen dessen Fragen und Einwände, sodass der Kontext auch am Bildschirm deutlich wird. Wenn aber der Ausschussvorsitzende nicht gestreamt werden will, dann sind Alternativen gefragt – technisch und/oder personell.

(og)