Katholische Kirche verwaltet Stiftung Sozialdienst bekommt 10.000 Euro aus Kritz-Stiftung

Die Stiftung geht auf die Langenfelderin Maria Kritz zurück, die 1992 im Alter von 97 Jahren verstarb und ihr Vermögen in diese Stiftung überführen ließ. Die Stiftung wird seither von der katholischen Kirche in Langenfeld treuhänderisch verwaltet und hält die Erinnerung an Maria Kritz und ihr Anliegen wach. Ihr ausdrücklicher Wunsch war es, dass mit den Erträgen des Stiftungsvermögens soziale Projekte in Langenfeld unterstützt werden.