Orthomol : Orthomol such neue Auszubildende

Orthomol such neue Auszubildende

Langenfeld Langenfeld (og) Die Langenfelder Orthomol GmbH mit Nils Glagau an der Spitze bildet 2021 wieder aus. Neben dem Ausbildungsberuf zum Industriekaufmann wird ein Maschinen-Anlageführer gesucht.

Die Bewerbungsphase hat gerade begonnen. Der Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräften steigt immer weiter, heißt es bei Orthomol. Für Arbeitgeber wird es daher zunehmend schwieriger, geeignete Auszubildende zu finden. „Wir sind uns unserer Verantwortung als Arbeitgeber bewusst. Dazu gehört auch, dass wir jungen Arbeitnehmern eine Chance auf eine gute Ausbildung anbieten“, begründet Nils Glagau, Inhaber und Geschäftsführer der Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, die Entscheidung, die Lehrstellen im kommenden Ausbildungsjahr erneut anzubieten. Orthomol-Azubis werde viel geboten, ergänzt er. „Wir unterstützen unsere Azubis neben der fachlichen auch in ihrer persönlichen Weiterentwicklung“, erklärt Denise Mancuso, die als Personal Managerin bei Orthomol auch erste Ansprechpartnerin für die Auszubildenden ist. Orthomol produziert Nahrungsergänzungsmittel, die in Apotheken vertrieben werden.