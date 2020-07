Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln : Orthomol setzt Farbakzent mit Neubau für 12 Millionen Euro

Langenfeld Die neue Produktionshalle der Firma Orthomol setzt an der Elisabeth-Selbert-Straße jetzt einen blauen Farbakzent. Laut Geschäftsführer Dr. Michael Schmidt ist dieser Zuwachs um 7000 Quadratmeter Nutzfläche vis-a-vis des eigenen Firmengeländes für den Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln dringend nötig.

„Wir sind hier an unseren Kapazitätsgrenzen angelangt“, sagte Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung. Rund zwölf Millionen Euro investiert das 1991 gegründete Unternehmen mit mehr als 400 Beschäftigten nach Schmidts Angaben in diesen Neubau. Durch den Umzug von Abfüll- und Verpackungsmaschinen dorthin werden in der bisherigen Produktionshalle dringend benötigte Lagerflächen für weitere Hochregale frei. Zusätzliche zwei Maschinen wurden angeschafft. In weiteren Orthomol-Gebäuden an der Herzogstraße befinden sich Medizinstudien-Abteilung, Marketing sowie Innovationsförderung.