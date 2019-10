Langenfelder Unternehmen : Orthomol schließt Vertrag mit Fortuna Düsseldorf

Langenfeld/Düsseldorf Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf und die Langenfelder Firma Orthomol gehen wieder gemeinsame Wege.

Bereits in der Aufstiegssaison 2017/18 war das Familienunternehmen Haupt- und Trikotsponsor der Fortuna. Nun steht der Hersteller von Mikronährstoff-Kombinationen nach eigenen Angaben dem Erstligisten für die laufende Spielzeit als Ernährungspartner zur Seite.

„Die Weichen für sportliche Höchstleitungen werden schon mit der richtigen Ernährung gestellt“, sagt Fortunas Trainer Friedhelm Funkel. „Besonders in der Winterzeit, in der wir wieder harte Spiele vor der Brust haben, ist es wichtig, dass unsere Mannschaft gut mit Mikronährstoffen versorgt ist.“ Funkel sei froh über den nach seinen Worten „verlässlichen Partner aus unserer Region“. Mit der vertraglich bis zur Sommerpause gültigen Partnerschaft versorgt Orthomol nach eigenen Angaben die Fortuna-Profis mit ausgewählten Mikronährstoff-Kombinationen, die sie bei sportlichen Zielen und in ihrem Gesundheitsprogramm unterstützen.