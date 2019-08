Langenfeld : Orthomol-Chef freut sich auf TV-Auftritt

Nils Glagau leitet das Langenfelder Unternehmen Orthomol. Ein Firmensitz befindet sich an der Herzogstraße 30 (Bild), ein weiterer Standort ist an der Elisabeth-Selbert-Straße 21. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld „Die Höhle der Löwen“ (Vox): Ab 3. September ist der Langenfelder Nils Glagau als Investor neu dabei.

Der TV-Sendetermin steht jetzt fest: Am 3. September startet der Fernsehsender Vox nach fast einjähriger Pause wieder seine beliebte Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“. In der nunmehr sechsten Staffel wird als einziger Neuling auf der Seite der potenziellen Investoren der Langenfelder Unternehmer Nils Glagau (43) auftreten. Mit dem Orthomol-Chef wird das Löwen-Rudel, vor dem Existenzgründer ihre außergewöhnlichen Geschäftsideen präsentieren, so groß wie nie sein.

Neben Glagau werden in den elf neuen Folgen die schon aus den vorigen Staffeln bekannten Investoren Frank Thelen, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Judith Williams dabei sein, kündigt ein Vox-Sprecher an. Mit sieben statt bislang sechs Geldgebern werde die neue Staffel vielfältiger sein, „denn die millionenschweren Unternehmer wechseln sich auf den fünf Löwen-Stühlen ab“. Moderator ist wie bisher schon Amiaz Habtu.

Info Nils Glagau ist der Sohn des Orthomol-Gründers Orthomol Der 1991 von Dr. Kristian Glagau (gestorben 2009) und Dr. Hans Dietl gegründete Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln hat nach eigenen Angaben mehr als 400 Mitarbeiter. Neben Firmenchef Nils Glagau ist dessen Schwester Gesche Hugger in dem Familienunternehmen tätig. Die Höhle der Löwen Nils Glagau wird ab Dienstag, 3. September, als siebter Investor in der sechsten Staffel der Gründer-Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ teilnehmen, die der Sender Vox immer dienstags ab 20.15 Uhr ausstrahlt.

Glagau freut sich nach eigenen Angaben sehr auf die bald bevorstehende Ausstrahlung und damit seine eigenen Fernsehauftritte. Schon seit dem Start der ersten Staffel habe er sich „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) immer wieder gerne angeschaut, sagte der Langenfelder Unternehmer im Gespräch mit unserer Zeitung. DHDL treffe den Nerv der Zeit und ist nach seinem Empfinden eine Plattform für tolle Ideen und Erfolgsstorys. „Ich empfinde die Sendung als sehr unterhaltsam, aber auch authentisch.“

Nach Angaben des Vox-Sprechers wird nicht nur das Löwen-Rudel größer als bisher sein. Auch die Bandbreite der Start-ups werde die mehrfach preisgekrönte Gründer-Show im Sinne der Spannung diesmal erweitern. „Auf die Zuschauer warten Produkte von fünf Zentimetern bis 20 Metern Länge, Start-ups, die bereits in Großbritannien bei ,Dragons Den’ teilgenommen haben sowie ein bekannter Jung-Unternehmer, der schon zum dritten Mal eine Idee vor den Löwen präsentiert.“ Ferner seien in der neuen DHDL-Staffel der bislang jüngste Gründer und der schnellste Deal aller Zeiten dabei. Außerdem seien Gründer auch aus fernen Staaten sowie tierische Gäste wie Pferde, Ratten und Hunde in der Vox-Show zu sehen.

Der Kontakt Glagaus zu den DHDL-Machern kam über seine Firma Orthomol zustande. Diese investiert selber schon seit einiger Zeit Geld in innovative Existenzgründungen in der Region. „Gerade, weil wir als Firma Start-ups begleiten, passt das sehr gut.“

Orthomols Geschäftsfeld sind Produkte der orthomolekularen Ernährungsmedizin wie Mikronährstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Auf diesem Feld sieht Glagau bei der Gründershow auch seine Kompetenzen. „Ich werde sicher bei den Themen Gesundheit, Ernährung, Bewegung und Sport mein Wissen und meine Erfahrungen einbringen.“ Auch beim Aufbau einer Marke für Gründer könne er Akzente setzen. „Unser Unternehmen fördert ja nicht nur Start-ups, sondern ist selber als Marke stark geworden.“ Auf das Themenfeld Gesundheit will er sich aber nicht festlegen. „Wenn eine gute Idee dahintersteckt, sehe ich keine Grenze.“

Mit der Teilnahme an der Fernsehshow rückt Nils Glagau selbst ins Rampenlicht. „Ich habe schon Respekt davor, mich so in die Öffentlichkeit zu begeben, möchte meine private Welt aber doch klar davon trennen“, sagt er. Es handele sich ja um ein seriöses Format. „Und es sind doch in aller Regel liebe Menschen, die mich dann vielleicht mal ansprechen und ein Selfie machen möchten.“