Langenfeld Orthomol-Brücke vor der Genehmigung

(og) Der Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller Orthomol erweitert seinen Standort in Langenfeld kontinuierlich. Derzeit erweitert das Unternehmen an der Elisabeth-Selbert-Straße seine Produktionshalle, direkt gegenüber dem Hauptsitz. Um diese beiden Betriebsgebäude besser miteinander zu verbinden, wünscht sich das Unternehmen seit langem eine Brücke über die Elisabeth-Selbert-Straße. Eine weitere Hürde auf dem Weg zur Umsetzung ist jetzt genommen. Der Planungs-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss hat dem Rat empfohlen, die dafür nötigen Änderungen am Bebauungsplan „B-30 Gewerbe- und Landschaftspark Fuhrkamp-Ost“ vorzunehmen. Die Offenlage habe keine weiteren Anregungen ergeben. Wenn die Genehmigung erteilt wird, dann ist der Baubeginn im November 2023 möglich.

Die Bauzeit wird voraussichtlich sechs Monate dauern, heißt es bei Orthomol. Die kombinierte Personal- und Transportbrücke zwischen den Standorten Elisabeth-Selbert-Straße 12 und 21 wird eine Länge von etwa 30 Metern und sechs Meter Breite haben. Mit einer automatisierte Paletten-Förderanlage kann der Warenfluss im Technischen Betrieb zukünftig effizienter gestaltet werden. Alternativ wäre ein täglicher Lkw-Pendelverkehr zwischen den Gebäuden nötig. Wenn alle Maschinen im Drei-Schicht-Betrieb laufen, können voraussichtlich 20 Paletten pro Stunde zwischen den Gebäuden transportiert werden. Mit der Transportbrücke wird nicht nur der Verkehr vor Ort entlastet, auch die Emissionen deutlich reduziert, erläutert Orthomol-sprecherin Manuela Romahn.