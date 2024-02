Langenfeld Orthomol lagert Logistik nach Leverkusen aus

„An der Elisabeth-Selbert-Straße haben wir in den letzten Jahren vor allem den Bereich Produktion ausgebaut. Jedoch fehlt schon länger nötiger Raum für eine entsprechende Erweiterung der Logistik – und weitere Zukunftsprojekte, an denen wir arbeiten“, erklärt Inhaber Nils Glagau. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Stadt Langenfeld habe Orthomol intensiv nach Möglichkeiten gesucht, innerhalb der Stadtgrenzen weiter zu wachsen. Keine der aufgezeigten Optionen habe aber zu den individuellen Anforderungen des Unternehmens, etwa an die Grundstücksgröße gepasst. „Die größte zusammenhängende Fläche, die wir bieten konnten, maß etwa 17.500 Quadratmeter in Reusrath Nord-West, an der Robert-Koch-Straße“, erklärt Wirtschaftsförderer Thomas Zacharias. Man habe bei dem Flächenangebot auch von der eigentliche Prämisse abgesehen, die wenig verfügbaren Gewerbeflächen nicht an flächenintensive Logistikunternehmen zu vergeben. Weil Orthomol die Absicht hegte, dort auch andere Tätigkeitsbereiche unter zu bringen. Auf Rückfrage bei Orthomol heißt es, dass das fragliche Grundstück Orthomol nicht in Gänze angeboten worden sei und deshalb für die Pläne zu klein bemessen gewesen sei.