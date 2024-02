Kirchemusik in Langenfeld Orgelmusik völlig neu entdecken

Ein Ukrainer, eine Engländerin und ein Russe werden in den drei katholischen Kirchen jeweils eine Stunde lang spielen und Orgelkompositionen aus ihren Ländern vorstellen. Es ist Rachel Mahon aus Conventry (England) am Sonntag, 10. März, 16.30 Uhr, in der Kirche St. Martin in Richrath. Am Donnerstag, 14. März, 19.30 Uhr, sitzt Professor Thorsten Laux an der Orgel von St. Josef an der Solinger Straße. Er wird begleitet von Semjon Kalinowsi an der Viola. Sicherlich ein besonderer Leckerbissen. Am Sonntag, 17. März, spielt ab 16.30 Uhr, Professor Daniel Zaretzky aus St. Petersburg an der Orgel der Kirche St. Barbara in Reusrath.