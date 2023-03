Langenfeld Die Orgel klingt für die Erdbebenopfer

Das Benefizkonzert am 12. März in der Erlöserkirche in der Hardt hat immerhin über 1200 Euro eingebracht, sagt Kantorin Esther Kim stolz. In diesem Fall handelte es sich um ein Konzert-Duo mit Orgel und Flöte. Krella hofft, dass nach dem Sonntagsspaziergang möglichst viele Langenfelder auch den Weg in die St.-Josef-Kirche finden und eine kurze Weile innehalten, um den für viele vielleicht ungewöhnlichen Klängen zu lauschen.