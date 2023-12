Organisierte Krimnalität Lngenfeld Staatsanwaltschaft durchsucht auf Objekt in Langenfeld

(og) Wegen des Verdachts der gewerbs- und bandenmäßigen Urkundenfälschung, der Geldwäsche und unter anderem des (Kredit-)Betruges durchsuchten am 12. Dezember Einsatzkräfte der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen (LKA NRW), der Steuerfahndung Düsseldorf und des Zolls insgesamt 56 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte in Nordrhein-Westfalen sowie Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Ein untersuchtes Objekt liegt in Langenfeld. Was genau gefunden wurde, ist offen. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauern an, heißt es bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Das Verfahren, das von der im Landeskriminalamt NRW eingerichteten Task-Force (Polizei, Steuerfahndung, Justiz) geführt wird, richtet sich gegen 29 Beschuldigte im Alter von 26 bis 63 Jahren. Diesen wird unter anderem vorgeworfen, in der Zeit von Februar 2017 bis August 2022 gemeinschaftlich und in unterschiedlicher Zusammensetzung Dokumente, Gehaltsnachweise, Kontoauszüge, Arbeits- und Mietverträge gefälscht zu haben.