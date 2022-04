Frierende Kunden : Ordnungsamt schlichtet Streit um offene Markthallentür

Langenfeld Die Türe ist seit Wochen defekt, weil Ersatzteile wegen der Coronakrise nicht geliefert werden. Der Manager erwartet von den Mietern, dass sie die Türe bei den kalten Temperaturen geschlossen halten.

Am Freitagmittag, 1. April, eskaliert ein Streit in der Markthalle um die geöffnete Schiebetür in Richtung Marktplatz. Eine Kundin berichtet, dass eine Mitarbeiterin des direkt angrenzenden Imbisses die Schließung der Tür verhindert. Eine andere Frau versuchte sie davon zu überzeugen, dass die Gäste in der Halle frieren. Zwei zufällig vorbeikommende Mitarbeiter des Ordnungsamtes schlichten den Streit und „verhinderten eine weitere Eskalation“, bestätigt Christian Benzrath, Leiter des Ordnungsamtes.