Fördermaßnahme der Bildungseinrichtung Bildung³ Hier enden Langenfelds Christbäume

Ein großer Stapel grob auseinander gesägter Weihnachtsbäume liegt auf dem Grünabfall-Sammelplatz an der Industriestraße. Acht Arbeiter schieben sie unermüdlich in einen großen Häcksler, der von der Antriebswelle eines Traktors angetrieben wird und Holzspäne in große Müllcontainer wirft. Auf einem Tisch unter einem Carport stehen eine Kaffeekanne und ein paar Becher. Weitere Weihnachtsbäume liegen auf einem nebenan geparkten Autoanhänger. Dort entfernt ein Arbeiter erst alle Nägel, Schrauben, Blumentöpfe und Lametta-Reste, bevor er die Bäume zum Häcksler bringt.