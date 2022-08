Open-Air-Kino Langenfeld : Open Air-Kino im Freizeitpark Langfort

Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) und Hinkelotta in „Guglhupfgeschwader. Foto: obs/© Bernd Schuller

Langenfeld (og) Die Schauplatz Langenfeld GmbH lädt für das kommende Wochenende in den Freizeitpark lngfort ein. Auf dem Programm steht Freiluftkino: Am Freitag, 12. August, läuft der Film „Guglhupfgeschwader“ und am Samstag, 13. August, „Bullet Train“.

