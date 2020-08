Mobilitätskonzept : Online mitfeilen am Verkehrssystem

Die mobilen Verkehrsinseln auf der Tiefenbruchstraße in Wiescheid sollen versetzt werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Langenfelder Mobilitätskonzept soll bis zum Jahresende fertig sein. Im Bau- und Verkehrsausschuss kündigte Chefplaner Beul eine Ideenbörse via Internet für alle Bürger an. Weiteres Thema: Situation in Wiescheid.

Das im Stadtrat vor wenigen Monaten für Wiescheid beschlossene Verkehrskonzept hat die von vielen Anwohnern beklagte Lage im Ortsteil anscheinend noch nicht ganz beruhigt. Um Raser auszubremsen gelten seither Tempo 30 auf der Kirch- und Tiefenbruchstraße, Rechts-vor-Links-Regelungen an drei Kreuzungen sowie Halteverbote auf der ausgeschilderten Fahrradroute zwischen Langenfeld und Solingen. Zudem wurden so genannte Beruhigungs- beziehungsweise Verschwenkungsinseln installiert. Radler können seitlich an den Hindernissen vorbei fahren.

Im Bau- und Verkehrsausschuss stellte die CDU mehrere Anträge zu Wiescheid. So sollten die abgebildeten Verkehrsinseln an der Tiefenbruchstraße versetzt werden, weil sie in der Kurve nicht einsehbar seien. Nach den Worten von CDU-Ratsherr Dirk Schwickrath sei zudem seit dem absoluten Halteverbot die Kirchstraße eine Rennstrecke. Es müsse aufgehoben werden. Und es müssten an mehreren Stellen Durchfahrtsverbote für Lkw beschildert werden.

Info Beschwerden über Raser aus vier Wohnvierteln Aus vier Wohnvierteln waren im Bau- und Verkehrsausschuss schriftliche Beschwerden über deutlich zu schnell fahrende Autos eingegangen. Über schriftliche Bürgeranregungen forderten die Anwohner Tempokontrollen und/oder Verkehrsberuhigungen für Treibstraße und Blumenstraße sowie Am Knochshof in Berghausen, außerdem für das Reusrather Viertel Alte Schulstraße/Am Ohrenbusch/Dachs-, Iltis- und Wieselweg. Die Stadtpolitiker beauftragten die Verwaltung, vor Ort die Problematik zu klären und danach Beschlussvorschläge zu machen.

Die Verkehrsinseln werden ohnehin versetzt, entgegnete in der Sitzung der städtische Verkehrsplaner Ulrich Beul. Ebenso seien Durchfahrtsverbot-Schilder laufendes Geschäft der Verwaltung, für das kein politischer Beschluss nötig sei. Und die Halteverbote an der Kirchstraße seien wegen der dort ausgeschilderten Radroute zwischen den Innenstädten von Solingen und Langenfeld angebracht worden. Andreas Menzel (BGL) und Stephan Lauber (SPD) kritisierten die von der CDU beantragte und mit Bitten von Anwohnern begründete Aufhebung des Halteverbots. Menzel: „Da stellt sich Bürgermeister Schneider mit seinem Solinger Amtskollegen zum Start an der Stadtgrenze werbewirksam mit dem Fahrrad hin und wenig später will die CDU, dass dort wieder Autos parken dürfen.“ In einer Bürgerversammlung soll die Stadtverwaltung nach einstimmigem Beschluss das Meinungsbild der Wiescheider hierzu ausloten; der Anwohner und auch der Radfahrer.

Mobilitätskonzept Zum Stand des im Stadtrat beschlossenen Mobilitätskonzepts für ganz Langenfeld kündigte Beul im Bau- und Verkehrsausschuss eine Bürgerbeteiligung via Internet an. Nach dem Zwischenbericht des Düsseldorfer Fachbüro PTV im vergangenen Dezember und einer Arbeitskreis-Sitzung im März „wollten wir eigentlich in einer Bürgerversammlung gemeinsam erste konkrete Schritte erarbeiten, aber wegen der Pandemie war das nicht möglich.“

Online-Befragung Statt dessen ist Beul zufolge nun ab Mitte September ein Online-Format mit einer so genannten Ideenkarte vorgesehen. „Die Ideenkarte bildet das gesamte Stadtgebiet ab und ermöglicht allen Langenfeldern binnen vier Wochen, ihre Ideen für das Mobilitätssystem zu verorten und zu beschreiben.“

Präsenz-Workshops Um darüber hinaus für dieses wichtige Langenfelder Mobilitätskonzept auch relevante Zielgruppen zu erreichen, die sich an diesem Online-Format nicht beteiligen, seien in den letzten beiden Septemberwochen Präsenzworkshops geplant. Unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen werden sich diese an Senioren, Behinderte, Kinder und Jugendliche, Geschäftsleute sowie Vertreter von Verkehrsunternehmen und Mobilitätsanbieter richten. An weiterführenden Schulen seien unterrichtsbegleitende Arbeitssitzungen denkbar.