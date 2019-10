Wochenkolumne : Offene Fragen nach Rauswurf des Stadtwerke-Chefs

Langenfeld Wären Wortspiele mit Nachnamen nicht verpönt, dann würde man dem geschassten Langenfelder Stadtwerke-Chef wohl „Armer Kerl!“ zurufen. Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider mochte sich nach der offenkundig von ihm selbst betriebenen Entlassung des Geschäftsführers über die Gründe nicht äußern, verschanzte sich auf Anfrage hinter einem „vereinbarten Stillschweigen“.

Wie berichtet, gilt nach RP-Informationen ein Streit um die Finanzierung des flächendeckenden Glasfaserausbaus als Trennungsgrund. Wie aus der jüngsten Sitzung des mit Vertretern der politischen Parteien besetzten Aufsichtsrats durchsickerte, hatte der Bürgermeister dort dem Stadtwerke-Chef Alleingänge und Vertrauensbruch vorgeworfen. Dem Vernehmen nach ging es um einen kurzfristigen Überbrückungskredit für den Glasfaser-Ausbau. Schneider soll darüber erbost gewesen sein, dass Kersten Kerl an ihm vorbei hierzu eine Anfrage an die Stadt-Sparkasse gerichtet haben soll. Wenn dies des Bürgermeisters einziger Vorwurf an Kerl gewesen sein sollte, dann mutet dies als Trennungsgrund schon seltsam an. Schwerer wiegende Verfehlungen sollen hinter den verschlossenen Türen nicht genannt worden sein. Umso seltsamer mutet es an, dass Mitglieder des Aufsichtsrats auf dieser Grundlage mehrheitlich den Rauswurf des Stadtwerke-Chefs mitgetragen haben.