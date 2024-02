Langenfeld So haben Rathaus & Co an den tollen Tagen geöffnet

Für die Annahmestellen des Betriebshofes an der Industriestraße gelten am Donnerstag und am Freitag die üblichen Öffnungszeiten. Nur am Rosenmontag ruht auch hier der Betrieb. Die Annahmestelle an der Hansastraße nimmt sowohl am Samstag, 10. Februar, als auch am Rosenmontag nichts an. Auch die Müllabfuhr fällt am Rosenmontag aus und wird um einen Tag zeitversetzt in der laufenden Woche bis einschließlich Samstag nachgeholt. Diese Änderungen sind im Abfallkalender 2024 nachzulesen.