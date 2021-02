Langenfeld : Obstbäume werden beschnitten

Langenfeld Der alte Streuobstgarten an der Wasserburg Haus Graven soll wieder aufblühen. Der Gehölzschnitt ist auch aus Sicherheitsgründen notwendig.

(elm) Die Arbeiten am alten Streuobstgarten an der Wasserburg Haus Graven gehen weiter. Nun soll es der Bambuspflanze an den Kragen gehen, meldet die städtische Pressestelle. Auch der alte Baumbestand müsse gepflegt werden. Obstbäume benötigten regelmäßige Pflege, um zu gedeihen. Die Baumkronen etwa dürften nicht zu dicht werden, damit die Luft zirkulieren könne und genügend Sonnenlicht auch an den unteren Bereich des Baumes gelange. Deshalb soll ein fachkundiger Schnitt die Bäume möglichst wieder reaktiveren. „Im Frühjahr kann man dann die Bäume hoffentlich wieder kräftig austreiben sehen“, erklärt Sprecher Andreas Voss. Ob die Bäume allerdings noch Ertrag liefern werden, bleibe abzuwarten.