Einbruch : Obdachloser macht Brotzeit in fremdem Haus

Langenfeld Reusratherin überrascht Unbekannten in ihrem Wohnzimmer.

Ein obdachloser 18-Jähriger steht im Verdacht, in ein Wohnhaus in Reusrath eingebrochen zu sein und es sich dort mit Essen aus dem Kühlschrank gemütlich gemacht zu haben. Laut Polizei hörte die Bewohnerin des Hauses an der Straße Furth bei der Heimkehr am frühen Sonntagabend verdächtige Geräusche. In ihrem Wohnzimmer überraschte sie den Unbekannten, der sich einen Kaffee machte. Sie vertrieb ihn, stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der mutmaßliche Einbrecher wurde wenig später festgenommen.