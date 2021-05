Übergangswohnheime : Corona: Obdachlose haben Impfung erhalten

Langenfeld Das Kreisgesundheitsamt bereitet jetzt die Impfung der Flüchtlinge in ihren Unterkünften vor. Sie müssen nicht ins Impfzentrum fahren.

In der städtischen Obdachlosenunterkunft konnten inzwischen Impfungen durchgeführt werden. Mittlerweile seien dort mehr als die Hälfte der Bewohner immunisiert, sagte Christian Benzrath. Der stellvertretende Fachbereichsleiter Soziales und Ordnung gab den Politikern im Rat Auskunft über die Coronasituation in den städtischen Übergangswohnheimen für Flüchtlinge und Obdachlose. Wer sich dort trotz Beratung bisher gegen eine Impfung entschieden habe, könne diese aber noch nachholen.

Die Bewohner in den Häusern der Flüchtlingsunterkunft an der Albert-Einstein-Straße hatten in den vergangenen Wochen unter Quarantäne gestanden. Nach der letzten Reihentestung konnte die Quarantäne jetzt auf ein Gebäude begrenzt werden, sagte Benzrath. Dort seien weitere Infektionen aufgetreten, so dass die Quarantäne bis zum 15. Mai verlängert worden sei. Die Bewohner der anderen Gebäude seien aus der Quarantäne entlassen worden.